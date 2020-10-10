Beykoz’da kaçak fabrika zehir saçıyor, halk tepkili

İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde bulunan Akbaba Mahallesi’nde yaklaşık 6 ay önce faaliyete başlayan boya fabrikası zehir saçıyor.

Çalışma ruhsatının olmadığı iddia edilen ve bacalarına filtre takmayan fabrika, bölgenin havasını kirletiyor.

Duman ve kötü kokulara sebep olan fabrika nedeniyle bölgede yaşayan yurttaşlar, dışarıya dahi çıkamıyor, nefes almakta güçlük çektiklerini dile getiriyor.

Fabrikanın havaya saldığı kimyasalın görüntüleri şöyle:

Yetkililerin rüşvet aldıkları iddia ediliyor

Tepkilerini fabrikanın önünde eylem yaparak da ifade etmeye çalışan yurttaşlar, yetkililerin ilgisiz kalmasından rahatsız. İşletmenin korunduğunu iddia edilirken zabıta ve belediye ekiplerinin patron ile arabalarda gizlice görüştüğü, fabrikaya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin de zehir saçan fabrikaya ilişkin hiçbir adım atmadığı ifade ediliyor.

Kaçak fabrika faaliyetlerini artıracak

30-40 işçi çalıştığı ifade edilen fabrikanın, çalışma kapasitesini artıracağı konuşuluyor. İşçi sayısının arttırılması ile çift vardiya olarak faaliyet göstereceği iddia edilen fabrikanın çevreye ve yurttaşlara verdiği zararın da artmasından endişe ediliyor. Öte yandan işçilerin sağlığı için de herhangi bir önlem alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Tepki gösteren yurttaşa tehdit

Fabrikanın faaliyetlerinden rahatsız olan ve tepkisini dile getiren bir yurttaş ise tehdit edildi. Mahallede marangozluk yaptığı öğrenilen yurttaşın yanına yaklaşan lüks bir aracın içindekilerin yurttaşa, ''Bu işin peşini bırakmayacak mısınız? İlla mafya mı sokalım işe'' dediği ifade ediliyor.

'Nefes alamıyoruz'

Fabrikanın havaya saldığı duman ve koku nedeniyle hayatlarının etkilendiğini söyleyen yurttaşlar soL’a açıklamalarda bulundu.

Fabrikanın bulunduğu mahallede yaşayan bir yurttaş, ‘’Altı ay oldu fabrika açıldı. Cam açamıyoruz, bahçeye çıkıp çay içemiyoruz. O kadar kötü ki nefes alamıyoruz. Dumanı görünce ağlıyorum’’ sözlerini sarf etti.

'Nereye şikâyet ederseniz edin'

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir diğer mahalle sakini ise, ‘’Boya işleri yapan bu fabrikanın bacasından çıkan duman ve koku, çevreyi ve bütün mahalleyi rahatsız ediyor. Bütün mercilere başvurduk. Kaymakamlık, belediye... Savcılığa kadar gittik. Fakat hiçbir sonuç alamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşletme ile muhattap olduk, mahalleli olarak toplandık eylem yaptık. Herkes şikâyette bulundu. Fakat iş yeri sahibi kendinden emin bir şekilde nereye şikâyet ederseniz edin diyor’’ ifadesini kullandı.