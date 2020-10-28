Beyaz Saray'dan resmi açıklama: Başkan Trump pandemiyi bitirdi

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Dairesi, gazetecilere gönderilen bir haber bülteninde, Covid-19 vakalarının hızla artmaya devam etmesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönem başarılarından biri olarak "Covid-19 pandemisini sona erdirme"yi listeye ekledi.

Açıklamaya göre, Trump yönetimi; "hastalığı anlamak, tedavi etmek ve yenmek için akademi, endüstri ve hükümetteki bilim adamlarını ve sağlık profesyonellerini çalıştırmak için kararlı adımlar attı."

Worldometer'ın Covid-19 verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla ABD'de 9 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası bildirildi ve bunun sonucunda 232 binde fazla ölüm meydana geldi.

Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü Alyssa Farah, Fox News'de yayınlanan "America’s Newsroom" yayınında, açıklamanın kötü bir şekilde ifade edildiğini kabul etti:

"Vakalar hala artıyor ve Amerikan halkının tetikte kalmasına ihtiyacımız var,"

Farah, "Bu, Başkan'ın en büyük önceliği, bu virüsü yenmek ve ekonomimizi yeniden inşa etmek. Ancak köşeyi dönüyoruz, çünkü yıl sonuna kadar aşının olacağını düşünüyoruz ve bunu Başkanın liderliğinden dolayı bekliyoruz. Yıl sonuna kadar 100 milyona kadar Amerikalıya bunu geniş ölçekte dağıtabileceğimizi söylüyor" dedi.

Sunucu Sandra Smith, Farah'a Başkan'ın virüsün yenildiğine inanıp inanmadığını sorduğunda, Farah şöyle yanıt verdi: "Hayır, kesinlikle hayır. Kötü yazılmıştı. Bence amaç virüsü sona erdirmek ve bizim amacımızın bu olduğunu söylemekti” dedi.

Fox News'a çıkan Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü, "Piyasada insanların kullanabileceği bir remdesivir var... en savunmasızları tedavi etmek için kullanılabilen steroidlerimiz var. Büyük testlerimiz ve vakaları izole etme yeteneği var" diye ekledi.

Trump Çarşamba günü attığı tweetinde "Covid, Covid, Covid, Yalan Haber Yavanakım Medya'nın birleşik ilahisi. Seçimin sona erdiği (umarım!) 4 Kasım'a kadar başka hiçbir şey konuşmayacaklar. O zaman ölüm oranının ne kadar düşük olduğu, çok sayıda hastane odası ve gençlerin birçok testi konuşulacak" dedi.