Beyaz Saray'dan Putin'in davetine cevap: Biden'ın işi var

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, dün konuk olduğu bir canlı yayında ABD Başkanı Biden'ın kendisinden "katil" diye bahsetmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel çatışmalar hakkında kendisiyle ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Bu talep ABD tarafından Biden'ın "meşgul" olduğu öne sürülerek reddedildi.

Putin görüşme için "Cuma veya Pazartesi" günlerini önermişti.

Ancak Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, konu hakkında ilginç bir açıklamaya imza attı. Putin ve Biden'ın "kendi ülkelerine farklı bakış açıları" olduğunu söyleyen Psaki "Karşılıklı çıkarların, karşılıklı ulusal çıkarların yollarını aramaya devam edebileceğimize eminiz." dedi. "Ancak başkan, sözleriyle veya eylemleriyle ilgili açıkça geri durmayacaktır." diye ekledi.

Putin görüşmenin çevrimiçi olabileceğini de önerirken Psaki Biden ve Putin'in Ocak ayında "henüz görüşmediği daha fazla dünya lideri olmasına rağmen" konuştuklarını söyledi.

Psaki, "Gelecekteki bir görüşme açısından size söyleyeceğim hiçbir şey yok. Başkan yarın Georgia'da bulunacak ve oldukça meşgul olacak” diye ekledi.

ABC’den George Stephanopoulos'a konuşan Biden'a Putin'in "katil" olduğunu düşünüp düşünmediği sorulmuştu. Biden ayrıca kendisinin ve Rus liderin arasında "Putin'in bir ruhu olduğuna inanmadığı" üzerine bir konuşma geçtiğini iddia etti. Putin'e "katil" diyen Biden ayrıca Rusya Devlet Başkanına ilişkin "'Gözlerine baktım ve senin bir ruhun olduğunu sanmıyorum' dedim" iddiasında bulundu. ABD Başkanı'nın bu iddiasının bir kaydı bulunmuyor.

Biden, Putin'i "katil" olarak nitelendirdikten sonra Rusya, Washington elçisini geri çağırdı

Putin'se karşılık vermek için Rossiya 24 kanalında katıldığı programda, Biden'a "herhangi bir ironi veya şaka" olmadan "sağlık" diledi.