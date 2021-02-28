Beyaz Saray'dan 'MBS'ye neden yaptırım yok' sorusuna yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle doğrudan yaptırım uygulamama kararını savundu.

Psaki konuyla ilgili soruyu Suudi Arabistan'la ABD'nin birlikte çalışabilmesine açık kapı bırakacak "daha etkili yollar" olduğunu belirterek yanıtladı.

CNN televizyonundaki State of the Union adlı programda Dana Bash'in, "ABD istihbarat raporu Kaşıkçı cinayetinden Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunu açıkça söylerken Biden yönetimi neden ona herhangi bir yaptırım getirmedi?" sorusuna Psaki, "Suudi Arabistan'da bu suça karışanlara yönelik birçok yaptırım getirdikleri" yanıtını verdi.

"Bu, suikastçıyı cezalandırıp çete liderini cezasız bırakmaya benzemiyor mu?" sorusunaysa Beyaz Saray Sözcüsü'nün yanıtı şöyle oldu:

"Bunun bir daha olmayacağından emin olmamızı sağlayacak ve aynı zamanda Suudilerle karşılıklı anlaşmamızın olduğu, ABD'nin ulusal çıkarlarının sözkonusu olduğu alanlarda çalışmamıza açık kapı bırakacak daha etkili yollar olduğuna inanıyoruz."

Kaşıkçı cinayetini "korkunç bir suç" diye niteleyen Psaki, bu suça karışanları küresel sahnede sorumlu tutacakları konusunda açık olduklarını savundu.

Biden yönetimi Kaşıkçı cinayetine ilişkin 2018 tarihli ABD istihbarat raporunu Cuma günü yayımlamıştı. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan'la ilgili atılacak adımlar konusunda Pazartesi günü bir açıklama yapacağını duyurmuştu.