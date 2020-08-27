Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen yazılı açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.