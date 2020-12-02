Beyaz Saray’da başkanlık affı için rüşvet soruşturması

ABD’de Beyaz Saray’a başkanlık affı karşılığı para aktarıldığı iddiasına ilişkin bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nca yürütülen soruşturmada af karşılığında rüşvet teklif ettiği iddia edilen kişilerin ve Beyaz Saray’daki muhataplarının isimleri kamuoyuna açıklanmadı. ABD Başkanı Trump ise soruşturmaya dair haberler üzerine Twitter’dan “af soruşturması yalan haber” demekle yetindi.

Washington DC’de bölge mahkemesi hakimi Beryl Howell “af için rüşvet” diye nitelediği soruşturmanın mahkeme emrinin bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme emrinin 18 sayfalık kısmı gizli bırakılırken, kamuoyuna açıklanan bilgilerde soruşturmaya dahil olan isimler yer almadı ve çok az ayrıntıya yer verildi.

Açıklanmayan 3 isim soruşturuluyor

Mahkeme emrinde Washington DC’de bir kişinin “başkanlık affı ya da cezasının ertelenmesi karşılığında önemli miktarda siyasi bağış teklif ettiği” bir rüşvet tertibine dair federal savcılar tarafından kanıt ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca savcıların bir “gizli lobicilik tertibi”ni de soruşturduğu, buna göre ismi açıklanmayan iki kişinin Beyaz Saray’ın üst düzey yetkililerine kendilerini lobici gibi sundukları ancak bu kişilerin Lobicilik İfşa Yasası’nın gerektirdiği ruhsata sahip olmadıkları belirtildi.

Reuters’ın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili soruşturmanın hedefinde herhangi bir hükümet üyesinin olmadığını söyledi.

50 dijital alet ele geçirildi

Soruşturma kapsamında aralarında cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve harici sabit diskler olmak üzere 50 dijital alete el konulduğu ve ismi açıklanmayan 3 kişinin iletişimlerinin incelenmesinin ardından soruşturmanın tamamlanacağı bildirildi.

Trump'ın gider ayak çok sayıda kişiye af çıkarması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’e af çıkarmıştı. Flynn 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi iddiasıyla yürütülen soruşturmada FBI’a yalan beyanda bulunmaktan hüküm giymişti.

Trump’ın görevi devretmeden önce birçok isme başkanlık affı kararı çıkarmak istediği belirtiliyor.