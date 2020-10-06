Beyaz Saray'a varan Trump, maskesini çıkararak poz verdi

Koronavirüse yakalanması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'a döndü.

Beyaz Saray'a varmasının ardından helikopterden inen Trump, maskesini çıkararak kalabalığa el salladı.

Beyaz Saray'a dönmesinin ardından ayrıca bir video yayınlayan Trump, Covid-19'a ilişkin "Size hakim olmasına izin vermeyin. Ondan korkmayın" yorumunda bulundu. Trump, "Daha iyiyim, belki de bağışıklık kazandım. Bilmiyorum. Dışarı çıkın. Dikkatli olun" dedi.

Trump'ın bu hareketi, ABD'li doktorların tepkisine neden oldu.

Nashville kentinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Hastanesi'nde görevli olan William Schaffner, "Trump'ın Covid-19'dan korkulmamasına yönelik açıklamasını dehşet içinde izledim. Bu, günde bine yakın insanın ölümüne, ekonominin batmasına, insanların işsiz kalmasına neden olan bir hastalık. Bu, hem saygı duyulması hem korkulması gereken bir virüs" dedi.

ABD seçimlerinin Demokrat başkan adayı Joe Biden da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Biden kendi maskeli fotoğrafıyla Trump'ın maskesini çıkardığı fotoğrafı aynı anda paylaşarak, "Maskeler önemli. Hayat kurtatıyor" diye yazdı.