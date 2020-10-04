Beyaz Saray: Trump’ın durumu söylenenden daha kötüydü

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan ABD Başkanı Trump’ın durumunun Cuma günü yetkililer tarafından kamuoyu ile paylaşılandan daha kötü olduğu kabul edildi. Açıklamada Trump’ı muayene eden doktorların, ateşlenen ve kanındaki oksijen seviyesi hızla düşen Trump’a hastaneye yatmayı tavsiye ettikleri belirtildi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Fox News’a yaptığı açıklamada, Cuma günü Başkan’ın kanındaki oksijen seviyesinde yaşanan düşüşten kaygılı olduklarını, ancak Trump’ın her zamanki gibi ayakta olduğunu ve etrafta dolaştığını söyledi. Meadows ayrıca Cumartesi günü Başkan Trump’ın inanılmaz bir gelişme kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Trump’ın semptomlarının hafif olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini kaydedilmişti.