Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda aşı olmaya açık

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor" dedi.

'Trump savunma bütçesini veto etmeyi düşünüyor'

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor" cevabını verdi.