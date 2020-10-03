Beyaz Saray: Trump, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktorların tavsiyesi üzerine, tedbir amaçlı olarak askeri hastaneye götürüleceği ve burada birkaç gün kalacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı. McEnany, “Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak” dedi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi. ABD Başkanı, üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi. Ardından da Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürüldü.

ABD'de salgın en çok emekçileri vururken, ülkede 7,5 milyon kişi Covid-19'a yakalandı, 200 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.