Beyaz Saray: Trump hafif semptomlar gösteriyor

Beyaz Saray, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve izolasyonda görevine devam ettiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadow, 74 yaşındaki Trump’ın hastalığın hafif belirtilerini gösterdiğini açıkladı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşi Melanie Trump ile birlikte Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve karantinaya gireceklerini açıklamıştı.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşinin test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Pence’in tedbir gereği çalışmasına Beyaz Saray’dan değil kendi evinden devam edeceği kaydedildi. Yaşı ve kilosu nedeniyle risk grubunda olan Trump’ın durumu ağırlaşırsa 61 yaşındaki Başkan Yardımcısı Pence’in görevi devralması bekleniyor.

Öte yandan Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden bugün Twitter üzerinden Trump çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti. Biden “Başkan ve ailesinin sağlığı ve güvenliği için dua etmeye devam edeceklerini” söyledi.