Beyaz Saray sözcüsü: Trump kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Trump'ın, Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna 'Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum' diye yanıt verdi.

Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçtiğimiz günlerde, Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak" yanıtını vermişti.

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