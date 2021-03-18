Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacak

ABD Başkanı Biden'ın Rusya'yı hedef alan açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenlendi.

"Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız" diyen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" ifadesini kullandı.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini belirten Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında" diye konuştu.