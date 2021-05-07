Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden'a basından soru almamasını tembihliyoruz

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Perşembe günü önümüzdeki yıl istifa edebileceğini söyledi.

Demokrat Partili eski ABD Başkanı Barack Obama'nın siyasi danışmanı David Axelrod'la CNN podcast'inde yaptığı söyleşide zorluklardan ve sorumluluktan hoşlandığını, ancak "Sanırım başka birinin bu işi bir yıla kadar alma zamanı geldi" dedi.

'Biden'a muhabirlerin hazırlıksız sorularından kaçınmasını tembihliyoruz'

Sözlü gafları ile sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Biden hakkında Psaki, iletişim ekibinin gazetecilerden hazırlıksız sorular almamasını tavsiye ettiğini açıkladı.

Psaki, Biden'ın neredeyse her gün basının karşısına çıktığında sorular aldığını ifade ederken, "Bu, önerdiğimiz bir şey değil. Aslında, çoğu zaman 'soru alma' diyoruz" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü ekledi:

"Ama o Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğu için yapmak istediği şeyi yapacak."

'Neden ABD Başkanı'nın koridorda dolanmasına izin veriyoruz?'

Podcast'te ayrıca Biden'ın Beyaz Saray koridorunda bir gazetecinin kendisine asgari ücretin 15 dolara çıkartıp çıkartmayacağını sorması üzerine yaşanan bir vaka da gündeme geldi.

Podcast sunucusu, Biden'ın gündemdeki yasa tasarısının asgari ücret artışını içereceğini düşünmediği şeklindeki "dürüst" cevabının Psaki'ye "çok fazla mide ekşimesi" vermiş olabileceğini ifade ederken "Neden hazırlıksız söyleşilere yakalandığı koridorlarda dolanmasına izin veriyoruz?" sorusunu sordu.

Psaki'yse soruya gülerek karşılık verip olayın Biden "eve yürürken" gerçekleştiğine dikkat çekti. Ayrıca gazeteciler için Beyaz Saray erişilebilirliğine de değindi ve bunun herkesi tam olarak 'tatmin edemeyeceğini' söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "İki haftada bir basın toplantısı yaparsanız, bu onları tatmin etmez, daha fazla zorlarlar, bu onların işi" diyerek gazetecilerden yakındı.

Beyaz Saray basın ekibinin odak noktasının "[Biden'in] zamanını nasıl kullanacağına" odaklanması gerektiğini ve halkın "umursadığı" sorulara odaklanarak salgın ve ekonomi örneklerini vermesi gerektiğini öne sürdü.

Psaki, 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisiydi. 2020 yılında Biden'in geçiş ekibinde danışman olarak görev yaptı. Aynı yılın Kasım ayında, Beyaz Saray Sözcüsü olarak atandığı açıklandı.