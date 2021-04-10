Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki olmayan gazetecinin sorularını yanıtlıyormuş

White House News (Beyaz Saray Haberleri, WHN) adlı medya kuruluşunun Kacey Montagu adlı çalışanı en azından geçen Aralık ayından beri Beyaz Saray muhabiri olarak çalışıyordu. Ancak Politico'nun aktardığı üzere Kacey Montagu diye birisi olmamakla birlikte White House News'un da uydurma bir kuruluş olduğu açığa çıktı.

Kimliği belirlenmeyen bir şahıs tarafından, Twitter'da, bazı Beyaz Saray yetkilileri ve muhabirleri tarafından takip edilen birkaç hesap açıldı. Bu hesaplar daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin basın ekibinin bir parçası haline geldi. Olayın açığa çıkmasının ardından Twitter, politikalarının ihlali gerekçesiyle hesapları askıya aldı.

Uydurma gazeteciler Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye, düzenli olarak soru sordu. Politico sahte gazetecinin ilk başta Aralık ayında Twitter'da WHschedule ve @WHpoolreport adlı iki hesap kurduğunu ve Biden'la Kamala Harris'le eşlerinin gönderilerini paylaştığını ve böylelikle "kariyerine" başladığını belirtti.

Hesaplar daha sonra büyüdükçe birkaç Beyaz Saray muhabiri ve hatta Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa ve Kamala Harris'in kıdemli danışmanlarından Symone Sanders gibi yetkililer tarafından takip edildi.

Hesaplar daha sonra Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ne nasıl Beyaz Saray Basın Ekibi'ne katılabileceği sordu ve Biden hükümetine, basın brifingini bizzat yapacak olan bir meslektaşı için geçiş izni alma ihtiyacı duyduğunu yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle. Beyaz Saray basın brifinglerinde sadece 14 kişi bulunuyor. Bu muhabirler genellikle meslektaşları tarafından gönderilen soruları soruyorlar. Kacey Montagu bundan yararlandı ve Beyaz Saray muhabirlerine e-posta göndererek güvenlik düzenlemeleri nedeniyle brifinge katılmasının imkansız olduğunu söyledi.

Bazı muhabirler, soruyu sorup sormamaya karar vermeden önce hızlı kontroller yaptıklarında, Montagu'nun Washington'daki WHN'de "Baş Siyasi Muhabir" olarak çalıştığını söyleyen bir LinkedIn profiline rastladılar.

Politico'ya göre, bazı durumlarda Kacey Montagu Beyaz Saray muhabirlerine basın toplantıların ardından tekrar yazdı ve onun adına soru sordukları için onlara teşekkür etti.

Politico, olayın 8 Nisan'da Montagu tarafından sorulan bir soruyu takiben ortaya çıktığını belirtiyor.

Emelleri neydi?

Sahte gazetecinin oyuncuların kendilerini "Lego" olarak nitelendirdiği ROBLOX adlı oyun platformunun bir üyesi olduğu kısa süre sonra açığa çıktı. Bu platformda üyeleri hükümet görevlisi gibi davranan nUSA adlı bir rol yapma grubu bulunuyor.

'Kacey Montagu', kendisini Beyaz Saray basın teşkilatının bir üyesi gibi davranmaya iten nedenlere gelince, Politico'ya Beyaz Saray muhabirlerinin çok daha kötü bir iş çıkarttığını ve sorulması gereken soruları sormadıklarını söyledi.

Politico'ya konuşan 'Montagu', "Gazeteciliği seviyorum ve basın teşkilatının şu anda oldukça kötü bir iş çıkardığını düşünüyorum, bu yüzden biraz şeffaflık sağlamaya, ben ve bazı arkadaşlarımının cevabını merak ettiğimiz bazı soruları sormaya karar verdim." dedi.