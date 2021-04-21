Beyaz Saray: Moskova Büyükelçisi en kısa zamanda Rusya'ya dönecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın niyetinin ailesiyle ve yeni yönetim üyeleriyle görüşmesinin ardından en kısa zamanda Moskova'ya dönmek olduğunu söyledi.

Sullivan, bu hafta danışmanlık için ülkesine seyahat edeceğini söylemişti.

Sullivan, büyükelçiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin mevut durumu hakkında Washington'da Biden yönetimi içerisindeki yeni çalışma arkadaşlarıyla doğrudan konuşmanının benim için önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Sullivan, önümüzdeki haftalarda, "Biden ve Putin'in herhangi bir görüşmesinden önce" Moskova'ya döneceğini sözlerine eklemişti.

Kremlin, 4 gün önce, iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin ardından büyükelçinin geri çağrılması için Washington'a çağrıda bulunmuştu.

İki ülke geçtiğimiz hafta karşılıklı yaptırımları yürürlüğe koymuştu.