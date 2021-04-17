Beyaz Saray Küba'ya karşı saldırganlığı devam ettireceğini belirtti

Küba Komünist Partisi'nin 8. Kongresi düzenlenirken bu vesileyle açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ülkesinin Küba'da bir politika değişikliğine gitmeyeceğini belirtti.

Psaki "Politika değişikliği veya ek adımlar şu anda Başkan'ın [Biden] en önemli dış politika öncelikleri arasında yer almıyor, ancak bu tabii ki ilgilenmeye ve odaklanmaya devam edeceğimiz bir konu." dedi.

"Genel olarak, Küba ile ilgili olarak politikamız iki ilkeyle yönetilecek" diyen Psaki, buların birincisinin "Demokrasi ve insan haklarına destek" olduğunu iddia ederken bu konunun "Küba halkını kendi geleceklerini belirlemeleri için güçlendirmek yoluyla çabalarının merkezinde yer alacağını" söyledi. İkinci olaraksa ABD'de yaşayan Küba asıllı ABD'lileri "özgürlük ve refah için en iyi elçiler" olarak nitelendiren Psaki, bu insanları kullanacaklarını söyledi.

Raul Castro'nun Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini bırakması hakkında konuşan Psaki " liderlikteki bu değişikliğe daha fazla tepki verilip verilmeceği"ne dair bir şey söylemedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Havana'daki uzun süredir kapalı olan büyükelçiliğin açıldığı ablukanın hafiflettiği ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin normalleştiği Obama dönemine geri dönme sözü üzerinden bir Başkanlık kampanyası yürütmüştü. Ancak seçimlerin hemen ardından Biden yönetimi, Trump döneminde artan saldırgan politikalardan vaz geçmeyeceğini duyurdu.

Obama döneminde başlatılan normalleşme adımlarının çoğu, Küba'yı "terörizmin devlet sponsoru ilan eden" Trump yönetimi tarafından tersine çevrilmişti.