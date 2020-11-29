Beyaz Saray heyeti Suudi Arabistan ve Katar'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki Beyaz Saray heyetinin bu hafta Suudi Arabistan ve Katar’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Reuters’ın ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Kushner başkanlığındaki heyet ilk olarak Suudi Arabistan’ın Neom kentinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek, ileriki günlerde ise Katar Emiri ile bir araya gelecek.

Ziyarette Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında gerilimin düşürülmesinin amaçlandığı belirtilirken, ziyaretin İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçen hafta Suudi Arabistan’ın Neom kentinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gizlice görüştüğü İsrailli kaynaklar tarafından açıklanmıştı. Suudi Arabistan ise görüşmede ABD’li yetkililer dışında başka bir yetkilinin olmadığını savunmuştu.