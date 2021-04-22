Beyaz Saray: Biden'ın Ermeni Soykırımı'nı ne zaman tanıyacağına dair yeni bir şey yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni Soykırımı'nı tanıma niyetine ilişkin açıklayacak yeni bir şey bulunmadığını söyledi.

Basın toplantısında, Biden'ın önümüzdeki günlerde soykırımı tanıyacağını ilişkin açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Psaki, "Bu konuya özel olarak yoğun bir ilgi var, ancak başkanın önüne geçmeyeceğim ve bugün kürsüde söyleyeceğim yeni bir şey yok" dedi.

ABD basınında bugün, Biden'ın önümüzdeki günlerde Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağına dair iddialar yer almıştı.