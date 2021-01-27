Beyaz Saray: Biden Putin'le Navalnıy konusunu da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk telefon görüşmesini dün gerçekleştirdi.

İkilinin Şubat ayında süresi sona erecek olan ABD ile Rusya arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (YENİ START) uzatılması konusunu ele aldıkları belirtildi. Putin görüşmenin ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya anlaşmanın 5 yıllığına uzatılması kararını sundu.

Kremlin: Putin Biden'ı tebrik etti

Görüşmeyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Biden'ı ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiği, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin tüm dünyanın çıkarına olduğunu söylediği belirtildi.

Görüşmede Yeni START'ın uzatılması konusunun ele alındığını duyuran Kremlin, önümüzdeki haftalarda tarafların nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik anlaşmanın devam etmesi için gerekli prosedürleri tamamlayacağını açıkladı.

Açık Semalar ve İran'la nükleer anlaşma

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ile Biden'ın ayrıca "ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'ndan tek taraflı çekilmesi, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması sorunu, Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde zirve yapılmasına yönelik girişimi" gibi konuları görüştüğü de belirtildi.

Kremlin görüşmenin “sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde” geçtiğini kaydetti.

Beyaz Saray: Biden endişe duyulan konuları dile getirdi

Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın Putin'le görüşmesinde Navalnıy konusunu ve ABD seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarıyla ilgili "endişelerini" dile getirdiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Biden ile Putin arasındaki görüşmenin ana konusunun ABD'nin Yeni START anlaşmasını 5 yıllığına uzatma niyetini bildirmek olduğunu kaydetti.

Psaki, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Biden, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine güçlü bir şekilde destek verdiğini belirtti ve Solar Winds siber saldırısı, Rusya'nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiaları, 2020 seçimlerine Rus müdahalesi, Aleksey Navalnıy konusu ve Rus güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara müdahalesi gibi endişe duyulan konuları dile getirdi" ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, Biden'ın telefon görüşmesinde "Rusya'nın kötü niyetli eylemlerinin karşılığında ABD'nin ulusal çıkarlarını savunacağını" belirttiğini aktardı.

Kuzey Akım 2 açıklaması

Basın toplantısında Biden'ın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi konusundaki görüşünün sorulması üzerine, Psaki "Biden, bu projenin Avrupa için kötü olduğunu düşünüyor. Bizden önceki yönetim, Savunma Bütçesi kapsamında bu petrol boru hattına yeni kısıtlamalar getirdi, biz bu kısıtlamaları gözden geçireceğiz. Biden da bu konuyu Avrupalı ortaklarımızla görüşecektir" dedi.