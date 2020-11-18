Beyaz Saray Basın Sekreteri: Covid-19 önlemleri çok 'Orwell vari'

Dünyadaki en yüksek enfeksiyon ve ölüm oranlarına sahip ABD'de, Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yönergelerini ve insanları Şükran Günü tatilinde toplu ziyaretlerden kaçınmayı öneren eyalet kısıtlamalarını eleştirdi ve sağlık yönergelerini "Orwell vari" olarak tanımladı.

Fox & Friends adlı programda konuşan McEnany, "Amerikalılara sağlıklarını nasıl koruyacaklarının söylenmesine gerek yok" dedi

Vaka sayısı ve ölümler, Kaliforniya ve Teksas gibi kalabalık eyaletlerde artarken, ülke genelinde merkezi bir önlem kararı hâlâ mevcut değil. Pandemi önlemleri eyalet valilerinin insiyatifi altında.

Beyaz Saray Basın Sekreteri McEnany, "Oregon gibi bir yerde altıdan fazla sayı toplarsanız evinize gelip sizi tutuklayabileceklerini ve 30 gün hapis cezası alabileceğinizi söyleyen Orwell vari bir şeydir. Amerikan tarzı bu değil" diye konuştu.

Ekim ayında McEnany'nin, Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.