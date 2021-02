Beyaz Saray, basın çalışanlarından Covid-19 testleri için para almayı planlıyor

ABD'de hükümet konağı Beyaz Saray'da görevli basın çalışanları, yakında işlerine devam edebilmek için bir "giriş ücretine" maruz kalacaklar.

ABD menşeli Washington Post, Beyaz Saray'ın basın ofisinin Pazartesi gününden itibaren, Beyaz Saray'a giren herkes için gerekli olan koronavirüs testleri için gazetecilerden ücret almaya başlayacağını aktardı. ABD Başkanlığı, her test için gazetecilerden 170 dolar almak istiyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ilgili soruları cevaplamayı reddettiği aktarıldı.

Beyaz Saray'da her gün düzenli basın birifingleri düzenlendiği düşünülürse, düzinelerce gazeteciyle her seferinde yapılacak testlerden alınan paralarla ABD Başkanlığı on binlerce dolar elde edebilir.

Şimdiye kadar yapılan testler için Beyaz Saray herhangi bir para talep etmemişti, ancak yetkililer, test düzenini yaklaşık bir yıl sürdürmenin maliyetinin ABD Başkanlığı'nın bütçesini zorladığını iddia ediyor. Test yaptırmadan Beyaz Saray'a girmekse yasak.

Duruma tepki gösteren Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, günlük 170 dolarlık ücretin özellikle küçük baasın kuruluşlarına yükleyeceği mali yüke dikkar çekerek karara itiraz etti.

Başkanlığa verilecek ücretlerin televizyon kanalları için daha yüksek olması gerekiyor; kamera ve ekipmanı düzenlemek ve kullanmak için ortalama bir televizyon kanalı Beyaz Saray'a günde sekiz kişiyi gönderiyor. Beyaz Saray planı kapsamında sekiz kişilik bir haber ekibinin binaya giriş parası günde 1.360 dolara mâl olacak.