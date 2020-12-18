Beton dökümü sırasında inşaat çöktü: Dört işçi yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında dört işçi, Hasan Aksu’ya ait inşaatın birinci katında beton dökmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, beton dökümü sırasında katın zemini çöktü. İşçiler Selami Alpsoy, Mevlüt Çelik, Nazmi Demir ve Safi Seyhan çökmeyle birlikte enkaz altında kaldı. Enkazda kalan dört işçi, çevredeki yurttaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



İnşaat sahibi Hasan Aksu, "Beton dökümü sırasında kalıplar yerinden çıkıyor ve çöküyor. Beton döken işçiler de aşağıya düşüyor. Durumları iyi, geçmiş olsun" dedi.