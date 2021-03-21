Beştepe'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Gerekçe 'eşcinsellik'miş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır" ifadesi yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi'nin taraflara Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme izni verdiği belirtilen açıklamada Türkiye'nin sözleşmenin ilk imzacısı olduğu kaydedildi. Açıklamada "Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır" denildi.

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülke Türkiye değildir" denilen açıklamada AB üyesi Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya'nın sözleşmeyi onaylamadığı belirtildi ve "Polonya da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar atmıştır" denildi.

Sözleşmeden çekilme kararının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmediği" ileri sürülen açıklamada "Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir" denildi.

Erdoğan kadınların haklarını koruyacakmış

Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'de kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım atıldığı ileri sürülen açıklamada sözkonusu mekanizmaların yürürlükte olduğu, yeni reformların da hayata geçirileceği savunuldu.

Açıklamada bu mekanizmalar "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" olarak sıralanırken, "Türkiye ayrıca Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) taraftır" denildi.

Açıklamada "Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tasarladığı, desteklediği ve uygulamaya aldığı dönüm noktası niteliğindeki kanun da dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddetle mücadelede katı, etkili ve gerçekçi tedbirlerin uygulanması üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı unutulmamalıdır. Türkiye mart ayının başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacaktır" ifadelerine yer verildi.