Beşparmak Dağları’ndaki maden ocağı ruhsatı iptal edildi

Aydın Söke’ye bağlı Yeniköy sınırları içindeki Bafa Gölü’nün kuzeyinde yer alan Beşparmak Dağları’nın (Latmos) kuzey yamaçlarına kurulan maden ocağının ruhsat iptali için açılan dava sonuçlandı. Yeniköy sakinlerinin ve çevrecilerin ortaklaşa açtığı dava sonucunda Aydın 2. İdare Mahkemesi maden ocağı ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.

Antik ismi Latmos olan Beşparmak Dağları’nın Yeniköy sınırları içerisinde 8 poligondan oluşan maden ocağı (feldspat, kuvars, kuvarsit ocağı kapasite artışı ve kırma tesisi) projesi için yürütmeyi durdurma davası açıldı.

İtirazı görüşen Aydın 2. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı (kesin) olmak üzere karar verdi.