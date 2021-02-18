Beşiktaş'tan BeIN Sports açıklaması: Camiamıza yapılan yanlış için...

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde attığı ikinci gole ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yayıncı kuruluş Bein Sports’un telif hakları sebebiyle bu videoyu kaldırtması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da Twitter’dan “Oh no Bein” etiketi ile tepki vermişlerdi. Siyah - beyazlı kulüpten konu hakkında bir açıklama paylaşıldı.

Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından sonra yayınlanan videonun telif gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldığını duyurdu ve yayıncı kuruluş Bein Sports hakkında bir açıklama paylaştı.

Siyah - beyazlıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız, yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen ve yoğun etkileşim alan video paylaşımımız, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beINSPORTS’un telif başvurusu sebebiyle sosyal medya paylaşım platformu Twitter tarafından erişime kapatılmıştır.

Yayın hakları sözleşmesine uygun ve kulüplere tanınan sürelere bağlı kalınarak hazırlanmış, yayınlanmadan önce yayıncı kuruluşun ilgili birimi tarafından onayı alınmış video paylaşımımız için beINSPORTS yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen cevap, paylaşımın ‘Sehven’ yapılan başvuru sonucu Twitter tarafından yayından kaldırıldığı olmuştur.

Sehven de olsa Camiamıza yapılan yanlış nedeniyle mecraları aracılığıyla özür dilemesini beklediğimiz yayıncı kuruluş, bu beklentimize karşılık vermediği için tarafımızca işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

‘Sehven’ açıklamasına rağmen gerekeni yapmamalarını anlayamadığımız beINSPORTS’u, tarafsızlık ilkesi ile yayın yapıp yapmadıklarını sorgulamamamız için camiaların hassasiyetlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hareket etmeye davet ediyoruz.”

Fenerbahçe'den BeIN Sports'a reklam panosuyla tepki

Fenerbahçe Spor Kulübü'de bir süredir 'rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz' yazılı reklam panosuyla yayıncı kuruluşa tepki gösteriyor. Öte yandan maç sonraları Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamalarda "Bilgilendirme | Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" deniliyor.

Boykot kampanyası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş beIN Sports'la sorunlar çözülmezse boykot kampanyası yapabileceklerini de söylemişti.

