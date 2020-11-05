Beşiktaş'ta bir işçi ağır yaralandı, Kaymakamlık işçileri suçladı

Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası birinin durumu ağır olmak üzere iki işçi yaralandı.

Olay sonrası açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, ilk iş olarak işçileri suçladı:

Bugün saat: 11.35 sıralarında ilçemiz, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi, No: 45’te apartman sakinlerinin kanalizasyon sorunları yaşaması sebebiyle “özel hizmet alarak” tamir-tadilat yapıldığı esnada çalışanların elektrik kablolarına zarar vermelerinden dolayı 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edilmiştir. İşçilerden F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi sevk edilmiş, O. T. isimli işçi hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Bebek mahallesi sakinlerimize ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 5 Kasım 2020