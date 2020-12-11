Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Beşiktaş futbol takımında bir oyuncu koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "'Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.
 