Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş’ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve koronavirüs salgınından dolayı internet ortamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borç durumuna dikkati çekerek, "Bankalar fahiş fiyatlarla kulübümüzü zorluyor. Sıcak para koyularak bu iş halledilemez. Bu iş alacaklının 'evet ben bu işi çözüyorum, paramı kurtarmak istiyorum' demesiyle olur. Maalesef kulübümüz öyle bir durumdaki 'ya canını ya malını' derler ya, bizden hem malımızı hem canımızı istiyorlar. Bunun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum" dedi.