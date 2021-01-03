Beşiktaş yöneticisi: Milletvekili locamızı bastı, arkadaşlarımızı yumrukladı

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor maçı sırasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Beşiktaş kulübü 2. başkanı Adnan Dalgakıran "Localarımız bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı" dedi.

Dalgakıran, şunları söyledi:

‘’Localarımız Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatı taşıyan bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Takibini yapacağız. Bu ülkenin parlamentosunda bu halkı temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi insanları dövmeye kalkması... Bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız da."

'MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi'

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Adnan Dalgakıran'la konuştuğunu ve Dalgakıran'ın saldırıda bulunanların MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy ve kardeşi olduğunu söylediğini belirtti. Işık mesajında şunları yazdı:

"Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi."