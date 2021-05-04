Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde dayanışmanın sesi yükseliyor: Veli Uğur muhtar adaylığını açıkladı

Koronavirüs nedeniyle, geçtiğimiz yılın sonunda muhtarını yitiren İstanbul Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, yapılacak muhtarlık seçimlerine hazırlanıyor. Cihannüma Dayanışması'nın desteğiyle yola koyulan Veli Uğur, Haziran ayında yapılacak muhtarlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

'Cihannüma'da Dayanışmaya Omuz Ver'

"Cihannüma'da Dayanışmaya Omuz Ver" başlıklı çağrıda, mahallenin sorunlarını saptamak ve hep birlikte çözüm üretmek için kolların sıvandığı duyuruluyor. Uğur'un düzenli mahalle toplantıları, muhtarlık bürosunun sosyal faaliyetler için kullanımı, kreş ve ortak çamaşırhane, hayvanlar için sokak barınakları, mahalledeki altyapı sorunlarının giderilmesi gibi vaatlerinin özünde dayanışma ve mahallelinin yönetime etkin biçimde katılımı yer alıyor. Çağrıda, Veli Uğur'un gönlünden geçenler kısaca şu biçimde ifade edilmiş, "Mahalledeki dayanışma ruhunu canlandırmak ve sorunlara hızlı çözümler üretmek için desteğinizi bekliyor."