Beşiktaş Belediyesi evcil hayvan ticaretini yasaklıyor

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan ticaretini yasaklamak için düğmeye bastı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 7 Eylül’de gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında “Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş’ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz” dedi.

Birgün'ün haberine göre Belediye Meclisi’nde getirilen öneri ile Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atıldı. Öneri hakkında açıklamada bulunan Akpolat, şöyle konuştu:

“Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi’mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”

