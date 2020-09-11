Beşiktaş Belediyesi evcil hayvan ticaretini yasakladı

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan ticaretini Belediye Meclisi’nde alınan kararla yasakladı.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 7 Eylül Pazartesi günkü toplantısında ilçe sınırlarında evcil hayvan satışının yasaklanması konusunda öneri getirilmişti. Öneri bugün kabul edilerek Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan ticareti yapılması yasaklandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi’mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Akpolat alınan meclis kararıyla Beşiktaş’ta evcil hayvan satışının önüne geçileceğini ve etkin denetim yapılacağını belirtti.