Beşiktaş, Antalyaspor'dan yeni koronavirüs testi istedi

Süper Lig’de bugün oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs iddialarıyla gündeme gelen rakiplerinden yeniden test isteyen Beşiktaş'tan açıklama geldi. Antalyaspor’da çok sayıda futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Üçüncü kez yapılan testte sadece bir futbolcu ve bir personelin testi pozitif çıktı ve ilk iki test kitinin "arızalı olduğu" anlaşıldı.

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, rakiplerini yeniden Covid-19 testi yaptırmaya davet etti. Erdoğan, “Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu” diye konuştu.



Erdoğan, test masraflarının da kendileri tarafından karşılanacağını belirtti. Erdoğan, “A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul’da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Covid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor’un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık” dedi.

'Araştırma ve inceleme yapılacak'

Antalyaspor’un ise takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir.”