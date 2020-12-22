'Beşevler’de yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor'

Ankara Yenimahalle ilçesinde Beşevler'deki eğitim alanının plan değişikliği yapılarak kamu yararına ve hukuka aykırı bir şekilde ibadet alanına dönüştürülmüştü.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu alana dair uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açtı. Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına rağmen kazılar sürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Ankara 18. İdare Mahkemesi, plan notlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu, dava konusu plan değişiklikleri uyarınca yapılacak uygulamaların telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle, dava konusu işlemin yürütülmesini durdurdu. Öte yandan semt sakinleri bölgede kazı yapıldığını bize bildirdi. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Valiliği’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurarak anılan yargı kararına konu Beşevler Mahallesi 7286 ada 7 parsele ilişkin ruhsat işlemi tesis edilip edilmediğini sorguladık. Ruhsat verildiyse, yargı kararı neticesinde ruhsatın iptal edilerek tarafımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini istedik. Konunu bütün aşamalarını takipteyiz.

'Alanda cami alanına düzenlemesine ihtiyaç yoktur'

"Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Söz konusu alana dair mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme gerekçesinde ‘Dava konusu parselin bulunduğu kesimde yer alan mevcut/planlı ve inşaat halindeki ibadet yerleri ve bunların hizmet etki alanları göz önüne alınarak dava konusu taşınmazda bir cami alanı düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaması, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmaması, bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir. Bu karar haklılığımızın kanıtıdır."