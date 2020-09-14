Beşar Esad'ın dayısı Mahluf koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Suriye lideri Beşar Esad'ın bahar aylarında yönetimi eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf'un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başkent Şam'da bir hastanede tedavi gören Mahluf'un torunu Ali, sosyal medyada dedesinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan ve çalışanlarından bazıları tutuklanan, bu sebeple Esad ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya hesabı üzerinden "Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını" duyurdu.