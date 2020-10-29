Beş öğrenciye istismarda bulunan öğretmene 52 yıl hapis

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı lisede 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ailelerin şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi.
Mahkeme heyeti, öğretmene beş çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.