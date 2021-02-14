Beş millet bahçesi için bu yıl kamu kaynaklarından 73 milyon lira harcanacak

Millet bahçeleri için 2021 yılında üç AKP’li belediye 14,4 milyon, TOKİ ise 58,6 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, yapım işi sözleşmeleri 2021 yılı içinde imzalanan toplam beş millet bahçesi için kamu kaynakları yine seferber edildi. AKP’li Hatay Altınözü Belediyesi yönetimi, sözleşmesini 2 Şubat’ta imzaladığı, “Altınözü Millet Bahçesi” için 2 milyon 460 bin TL ödedi. İlçedeki millet bahçesinin ikmal inşaatının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

AKP’li Mustafa Allar başkanı olduğu Gerede Belediyesi de, Aralık 2020’de ihalesini gerçekleştirdiği, “B Tipi Mesire Alanı (Millet Bahçesi)” işi için 28 Ocak’ta 10 milyon 487 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

AKP’li Malatya Doğanşehir Belediyesi de millet bahçesi yapımı için 19 Ocak 2021’de bir şirketle anlaştı. Doğanşehir Belediyesi’nin millet bahçesi için gözden çıkardığı para ise 1 milyon 478 bin TL oldu.

TOKİ idaresi de, Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi’ne yapılacak millet bahçesi için 5 Şubat’ta 39 milyon 961 bin TL’lik anlaşma yaptı. TOKİ’nin Antalya Cumali ve Merkez mahallerine yapacağı millet bahçeleri inşaatlarının sözleşme bedelinin ise 18 milyon 661 bin TL olduğu bildirildi.