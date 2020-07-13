Beş ilde çok sayıda yerleşim yeri karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Geynik köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Uygulanacak 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Şanlıurfa'da 142 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 14, Viranşehir'de 13, Birecik'te 9, Suruç'ta 6, Ceylanpınar'da 5 ve Bozova ilçesinde 3 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Eskişehir'de de 5 evde karantina uygulaması başlatıldı. Emek, Huzur ve Yenidoğan mahallelerinde filyasyon çalışması yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğunu belirledi. Bunun üzerine hastalar ile ailelerinin yaşadığı tek katlı 5 ev karantinaya alındı.

Erzurum'un İspir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin çalışmaları sonucu, ilçedeki Kızılhasan Mahallesi'nde, Covid-19 testi yapılan bazı kişilerin sonuçları pozitif çıktı. Bu kişilerin başka kişilerle temas ettiğinin belirlenmesi üzerine, salgının diğer mahallelere bulaşmaması için Kızılhasan Mahallesi, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi ile Akyar köyünde 2 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.