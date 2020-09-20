Berna Yılmaz’dan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Mesut Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını, tedavisinin hastane odasında sürdüğünü söyledi.

CNNTürk muhabiri Ceylan Sever, Berna Yılmaz ile görüştüğünü belirterek, “Mesut Yılmaz’ın hastane odasında kendisine refakat eden eşi Berna Yılmaz’la telefonla görüşme fırsatı yakaladım ve kendisine eşinin sağlık durumunu sorduğumda bana Mesut Yılmaz’ın hastane odasında tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda olmadığını belirterek, hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi” dedi.

Mesut Yılmaz Mayıs ayında olduğu beyin ameliyatının ardından tedavi görüyordu.