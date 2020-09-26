Berlusconi'nin Covid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı

Ay başında Covid-19 tanısı konulan ve hastanede tedavi süreci geçiren eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'ye sık aralıklarla yapılan testlerden biri yine pozitif çıktı.

Corriere della Sera gazetesinin Berlusconi’nin aile yakınlarına dayandırdığı haberine göre, ikinci kez Covid-19'a yakalanan Berlusconi'nin, çevresine ve yakınlarına, "Herhangi bir belirtim yok. Kafese konulmuş bir aslan gibi hissediyorum" dediği belirtildi.

Berlusconi’nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında karantinada olduğu bildirildi.

Berlusconi, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından Avrupa Halk Partisi'nin etkinliğine katıldığına dair paylaşımda bulunmuştu.

Ay başında Covid-19 tanısı konulan, 3 Eylül'de Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan Berlusconi, 12 günlük tedavi sürecinin ardından 14 Eylül'de hastaneden taburcu edilmişti.