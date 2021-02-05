Berlin’den Boğaziçi Üniversitesi'ne selam var!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Berlin örgütü, Boğaziçi eylemlerine destek olmak için tarihi Kreuzberg köprüsüne “Aşağı bakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz” sloganının yazılı olduğu pankart astı.

Berlin’de ayrıca 5 haftadır cumartesi günleri kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı direnen Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleri için destek eylemleri yapılıyor. Şu ana kadar Berlin’de tarihi ve sembolik değeri olan Babelplatz ve Kottbusser Tor’da gerçekleşen eylemler, 6 Şubat saat 14.00’te Alexandarplatz’daki buluşma ile devam edecek.