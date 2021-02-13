Berlin'den Boğaziçi Üniversitesi'ne destek

Almanya Berlin’de Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı eylemler sürüyor.

6 haftadır yapılan eylemlerden sonuncusu, Cumartesi yerel saatle 14.00’te, Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki Oranienplatz meydanında gerçekleşti. Eylemde, Berlin Boğaziçi Dayanışması tarafından iki dilli olarak hazırlanan bildiri okundu. Okunan bildiride, "Kayyum rektörü kabul etmeyerek demokrasiyi ve özgürlük alanlarını savunan, iktidarın nefret söylemlerine karşı müthiş bir kararlılıkla direnen sıra arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, hocalarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha duyurmak istiyoruz. Onlara asla boyun eğdiremeyeceksiniz" denildi.

Eylemde Alman parlamentosu üyesi Hakan Taş da bir konuşma yaptı. Konuşmacılar arasında Barış İçin Akademisyenler, Evrensel İnsan Hakları Derneği ve Berlin Halk Meclisi gibi kimi dernekler de vardı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Berlin Örgütü de eyleme destek verdi. TKP'liler bildiriyle "Türkiye'nin aydınlık insanları sizin adaletsiz, yoz yağma düzeninizi mutlaka yıkacaklar. Ne yaparsanız yapın, aydınlanma ve laiklik mücadelesini bastıramayacaksınız" mesajını iletti.