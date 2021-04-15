Berlin'de kirada tavan fiyat yasasının iptali protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Federal Anayasa Mahkemesi'nin "kirada tavan fiyat" yasasını iptal etmesini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Protestoya katılanların birçoğu tencere tava eylemi gerçekleştirerek, "Tencerelerimizi bizden alırsanız, binlerce tencereyle geri geliriz" sloganı attı. Kentin Neukölln bölgesinde bulunan Hermann Meydanı'nda buluşan eylemciler, kortej oluşturarak Kreuzberg bölgesine kadar yürüdüler.

Protestoların Berlin Kiracılar Derneği'nin çağrısıyla yapıldığı belirtildi. Berlin polisi, eyleme katılım sayısının bini aştığını bildirirken, protestocuların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyduğu aktarıldı.

Eyleme, Alman Komünist Partisi (DKP) ve Sosyalist Alman İşçi Gençliği (SDAJ) da katıldı.

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, bir yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan "kirada tavan fiyat ve zam yasağı" yasasını bugün feshetmişti.