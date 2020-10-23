Berlin'de camiye 'usulsüzlük' baskınına Erdoğan’dan kınama

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu sabah Mevlana Camisi’ne ve bazı işyerlerine polis baskını düzenlendi.

Baskının Alman devletinin verdiği koronavirüs yardımlarından usulsüz yere faydalandıkları şüphesiyle yapıldığı belirtildi.

Berlin Başsavcılığı söz konusu baskınlarda 7 bin Avro nakit para ve çeşitli belgelere el konduğunu duyurdu. Savcılık usulsüzlük sonucu devletin yaklaşık 70 bin Avro zarara uğratıldığından yola çıkıldığı bildirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla baskını kınadı.

Erdoğan “Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum” açıklamasını yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”

Dışişleri: Botlarıyla cami içinde dolaşmaları mazur görülemez

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla baskını kınadı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Berlin’deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır” denildi.

Açıklamada “Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

"Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmalarının ve ibadethaneyi kirletmelerinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği" kaydedilen açıklamada "Bu baskın sadece Mevlana Camisi'ndeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir" denildi.