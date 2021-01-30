Berlin’de Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemi

Almanya Berlin’de Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor meydanında Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyum rektör Melih Bulu protesto edildi.

Yapılan eylemde, “Kayyum rektöre hayır” ve “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” pankartları açıldı. Eylem esnasında Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı.

Okunan bildiride akademi ve üniversitelerin özerkliğine vurgu yapılırken, rektör atamasının uluslararası kriterlerin tamamını yok sayan bir uygulama olduğunun altı çizildi.

Boğaziçi mezunları, eylemlerini her hafta gerçekleştireceklerini açıkladı.