Berlin'de binlerce kişi Hanau katliamının birinci yılında sokağa çıktı

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau'da 19 Şubat 2020 gecesi göçmen kökenli 9 kişinin katledilmesi ve onlarca insanın yaralanmasıyla son bulan faşist saldırının üzerinden bir yıl geçti.

Saldırıda ölenler bu yıl 19 Şubat’ta ülke genelinde törenlerle anıldı, yürüyüşler düzenlendi. Hanau’daki anma törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky de katıldı.

Berlin'de düzenlenen protestoda ise binlerce kişi sokağa döküldü. Protesto boyunca “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı atıldı. Protesto, anti-faşist örgütler ve göçmen dernekleri tarafından düzenlenirken, bunun yanı sıra sol, sosyalist parti ve örgütlerden de geniş katılım oldu. Türkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü de bayrakları ve “Boyun Eğme” dövizleri ile alandaydı.

Olayın aydınlatılması için geride kalan bir yıl boyunca hangi adımlar atıldı?

Federal Savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar Kasım ayında sona erdi, ancak henüz sonuçlanmadı. Soruşturmaların henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle kamuoyuyla herhangi bir ayrıntı paylaşılmıyor. Hanau Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerindeki acil çıkış kapılarından birinin kilitli olması nedeniyle “ihmal nedeniyle cinayet davası” kapsamında yürüttüğü soruşturmanın hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Olay gecesinde acil durum çağrılarının neden yanıtlanmadığı konusunda da ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın da akıbeti belli değil.

Saldırının ardından annesiyle birlikte ölü olarak ele geçirilen saldırganın babası şüpheli değil, sanık sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Kendisinin de tıpkı oğlu gibi aşırı sağ çevrelerle bağlantıları ortaya çıkan ve saldırının ardından çok sayıda ırkçı açıklamada bulunduğu için hakkında birçok şikâyet bulunan babanın geçici bir süre psikiyatri kliniğine sevk edilmesinin dışında pek bir adım atılmadı.

Birçok iddiaya göre bu saldırının hazırlanmasında parmağı olan bir kişinin soruşturmada tanık olarak yer almaya devam etmesi, akıllara "bunun hangi bağlantıların ortaya dökülmesini ve kimlerin fail olarak davaya dahil edilmesini önlemeye yönelik bir tutum olduğu" sorusunu getiriyor.