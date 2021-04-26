Berlin'de askeri konvoy kaza yaptı, 2 asker yaşamını yitirdi

Pazartesi günü Berlin yakınlarındaki bir otobanda hareket halindeki askeri konvoyda bulunan aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda araçta bulunan iki Alman askeri yaşamını yitirdi.

Kazanın, konvoyda bulunan bir kamyonun sollama sırasında römorkunun savrularak, seyir halindeki diğer askeri araca çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Çarpmanın etkisiyle araç otoban kenarındaki bariyerlere vurarak devrildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Brandenburg eyalet polisi, 27 askeri araçtan oluşan konvoyda meydana gelen kazada ölen askerlerin 20 ve 33 yaşlarında olduklarını açıkladı. 34 yaşındaki kamyon sürücüsü askerin ise kazayı küçük yaralarla atlattığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.