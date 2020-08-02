Berlin’de aşı karşıtları, meşrutiyet yanlıları eylem yaptı: ‘Maske takmayın’

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 17 bin kişi hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi.
Liberaller, meşrutiyet yanlıları ve aşı karşıtı grupların da yer aldığı eylemde pandemi tedbirlerinin “insan hakları ve ifade özgürlüğü”nü ihlal ettiği öne sürüldü.
Yürüyüşe katılan faşist gruplar da imparatorluk dönemi bayrağını taşıdılar.
Yürüyüş sırasında “Biz özgür insanlarız” diye slogan atan gruplar “Özgürlüğümüzü çaldığınız için gürültü yapıyoruz”, “Düşünün! Maske takmayın” yazılı dövizler taşıdılar.
Ortaya çıktığı ilk aylarda salgını kontrol altına almayı başaran Almanya’da son dönemde vaka sayısındaki artışlar üzerine yeni tedbirler alınmıştı.
Ülkede büyük çoğunluk kapalı mekanlarda maske takma kuralına uyarken hükümet son olarak yüksek riskli bölgelerden dönen tatilcilere test yapılmasını zorunlu hale getirdi.