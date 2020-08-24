Berlin Film Festivali oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırıyor

Berlin Film Festivali (Berlinale) gelecek yıldan itibaren en iyi aktör ve en iyi aktris ödülleri ayrımına gitmeyeceğini, oyuncu ödüllerinin en iyi baş rol performansı ve en iyi yardımcı rol performansı olarak verileceğini duyurdu. Festival ayrıca Nazilerin film yapım bürokrasisindeki rolü tartışma yaratan Alfred Bauer’in adına verilen ödülü de tamamen kaldırdığını duyurdu. Festival, hakkındaki tartışmalar nedeniyle bu yıl Bauer adına ödül vermemişti.

Berlinale yöneticileri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, gelecek yıldan itibaren festival oyuncu ödüllerini cinsiyet açısından nötr bir biçimde tanımlayacak. Rissenbeek ve Chatrian kararı film endüstrisinde toplumsal cinsiyet hassasiyetine yönelik farkındalığın bir sinyali olarak değerlendirdi.

Öte yandan Nazilerin film yapımı bürokrasisindeki rolü tartışmalara yol açan Alfred Bauer adına verilen ödülün de tamamen kaldırıldığı açıklandı. Berlinale tartışmalar üzerine bu yıl Alfred Bauer ödülünü vermemişti.

Berlinale’nin 11-21 Şubat 2021’de yapılması bekleniyor. Ancak pandemi nedeniyle festivalin fiziki ortamda gerçekleştirilmesi konusundaki belirsizlik devam ediyor.